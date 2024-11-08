Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda saman balyaları ile taş ve toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası Viranşehir ilçesinde 6 adrese operasyon düzenledi. Termal kameraların kullanıldığı aramalarda saman balyaları, taş ve toprak altında gizlenmiş 8 tüfek, 3 tabanca, 2 el bombası, 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi.
Silah ve mühimmata el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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