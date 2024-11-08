Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası Viranşehir ilçesinde 6 adrese operasyon düzenledi. Termal kameraların kullanıldığı aramalarda saman balyaları, taş ve toprak altında gizlenmiş 8 tüfek, 3 tabanca, 2 el bombası, 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi.

Silah ve mühimmata el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.