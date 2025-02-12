Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca, 8 şarjör ve 377 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.