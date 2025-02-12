Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca, 8 şarjör ve 377 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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