Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 şarjör ile 517 mermi ve 93 gram kenevir tohumu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​

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