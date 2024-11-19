Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.



Operasyonda, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 şarjör ile 517 mermi ve 93 gram kenevir tohumu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​