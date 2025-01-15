Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

