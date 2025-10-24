Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Birecik ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 3 tabanca, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek ile çok sayıda şarjör, kesici alet ve hücum yeleği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.