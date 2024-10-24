Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.



Operasyonda, 2 adet G-1 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 14 şarjör ve 767 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​​​