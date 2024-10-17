Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı
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Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçakçılığıyla mücadelelerinin etkili bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siverek'te 10 adrese yapılan operasyonlarda 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, farklı silahlara ait 28 şarjör, farklı ebatlarda 882 fişek, hücum yeleği, terör örgütüne ait 3 sembolün ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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