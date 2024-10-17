Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığıyla mücadelelerinin etkili bir şekilde sürdüğünü belirtti.



Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siverek'te 10 adrese yapılan operasyonlarda 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, farklı silahlara ait 28 şarjör, farklı ebatlarda 882 fişek, hücum yeleği, terör örgütüne ait 3 sembolün ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

