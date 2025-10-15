Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.



Adreslerde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör ile 320 farklı çap ve ebatlarda fişek ve çok sayıda delici alet ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.