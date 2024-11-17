Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi.

Toplam 8 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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