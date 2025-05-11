Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: İki gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde bir av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait 3 işyeri ve ikamette yapılan aramalarda, 44 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet havalı tüfek ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma sürdürülüyor.