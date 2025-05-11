Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: İki gözaltı

Şanlıurfa'da bir av bayisine düzenlenen operasyonda 44 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, iki kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: İki gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde bir av bayisinde ruhsatsız satıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait 3 işyeri ve ikamette yapılan aramalarda, 44 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet havalı tüfek ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma sürdürülüyor.

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