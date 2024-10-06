Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal Örgülü, Bakırca ve Canpolat mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 214 mermi, 13 şarjör ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.



Gözaltına alınan Ş.C. H.S. ile L.G. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

