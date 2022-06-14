Şanlıurfa'da silahla bir oğlunu öldüren, diğerini yaralayan baba tutuklandı

Şanlıurfa'da oğullarından birini öldüren, diğerini ise ağır yaralayan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde dün silahla oğullarından F.B'yi (26) öldüren, G.B'yi (25) de yaralayan baba R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Baba ve iki oğlu arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan F.B. (26) yaşamını yitirmiş, G.B. (25) ise ağır yaralanmıştı.



Baba R.B. olay yeri yakınındaki annesinin evinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

