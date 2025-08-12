Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavga: İki yaralı
Şanlıurfa'da silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, üç şüpheli gözaltına alındı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan N.M. ve A.E. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı.
