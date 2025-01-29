Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da Kendirci Mahallesi'ndeki bir sokakta sabah saatlerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, 3 kişiye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Dağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.