Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsal Geçittepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.



Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.