Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yaralanan 2 kişiden biri öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dün akrabalar arasında silahlı kavga çıkmış ve 2 kişi ağır yaralanmıştı. Yaralılardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yaralanan 2 kişiden biri öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada, babasıyla ağır yaralanan Barış Baltacı (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan İzzet Baltacı (56) ile oğlu Barış Baltacı (23), Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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