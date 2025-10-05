Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Ağır yaralandı

İpekyolu Mahallesi'nde M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.



Saldırıda ağır yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı.