Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Ağır yaralandı

İpekyolu Mahallesi'nde M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Saldırıda ağır yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...