Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.