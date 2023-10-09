Şanlıurfa'da şiş batırılan çocuklar koruma altına alındı

Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırılan görüntülerle ilgili olarak bakanlık harekete geçti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın öğrenilmesinin ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin olayın gerçekleştiği adrese gittiğini belirterek, çocukların devlet korumasına alındığını açıkladı.



Olaya karıştığı belirlenen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, “Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.” denildi.