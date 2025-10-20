Şanlıurfa’da sitede yumruklu kavga: 9 yaralı

Doğukent Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında site bahçesinde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.

Kavgada dokuz kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.



Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.