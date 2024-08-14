Şanlıurfa'da şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da özel harekat polisi ve drone destekli yapılan şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Özel harekat polisi ve dron destekli yapılan uygulamalarda, 17 bin 272 şahıs, 3 bin 285 araç, 293 motosiklet, 48 umuma açık iş yeri, 13 park bahçe ile 63 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.

Ekiplerce aranan 12 şüpheli yakalandı, yapılan üst ve araç aramalarında 88 gram narkotik madde, 10 sentetik narkotik hap, 3 bin 260 paket kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 12 fişek, 1 çalıntı motosiklet ve 33 kartuş ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince 37 araç ve sürücüsüne 117 bin 423 Türk lirası cezai işlem uygulandı.

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