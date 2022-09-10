Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 01:25 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 01:26

Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

'nın Akçakale ilçesinde Suriye uyruklu 8 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu düştükleri su birikintisinde boğularak can verdi. 

Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.

Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu - 1

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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