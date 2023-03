Şanlıurfa'da sular ne zaman gelecek? ŞUSKİ'den açıklama

Konu hakkında açıklamada bulunan Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ŞUSKİ) Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, "Kente içme ve kullanma suyunun yeniden verilmesine yönelik var güçleriyle çalıştıklarını anlatan ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüğoğlu, ‘’ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak yaşadığımız sel felaketi nedeniyle Atatürk Barajından gelen ham suyumuz şu an çamurlu gelmektedir. Bu normal arıtma kriterlerimizin tam 800 katı olup, normalde ham suyumuz görüldüğü gibidir ancak ne yazık ki çamurlu su gelmektedir. Bu nedenle tüm çalışanlarımızla birlikte ve aldığımız karar nedeniyle içme suyu arıtma tesisimizin alınan suyu bypas suretiyle ilimiz genelinde su kesintisine gitmek durumundayız. En kısa vadede içme ve kullanma suyu vermeye çalışacağız’’ diye konuştu.