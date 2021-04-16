Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da su kanalının kenarında oyun oynayan 14 yaşındaki İsmail Demircan'ın ayağı kaydı. Kanala düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerden 8 km uzaklıktaki mahallede bulundu.

DHA 16.04.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 17:20

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

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Şanlıurfa'da su kanalına düşen İsmail Demircan (14) kayboldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı yakınında oynayan İsmail Demircan, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Suda çırpınan ve akıntıyla sürüklenen Demircan bir süre sonra gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerden 8 km uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde bulundu. Demircan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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