Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu üç çocuktan biri kayboldu, diğer ikisi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Külünçe Mahallesi'nde öğle saatlerinde Suriye uyruklu üç çocuk, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.Yüzme bilmedikleri iddia edilen çocuklar, bir süre sonra çırpınmaya başladı.Çığlıkları duyan çevredekiler, suya atlayıp Bader Saleh (11) ile Abdulkerim Aslaha'yı (12) kurtardı.İsmi henüz öğrenilemeyen diğer çocuk ise kayboldu.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan çocuklar Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaybolan çocuğun bulunması için su altı dalgıç ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.