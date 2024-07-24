Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalına giren 27 yaşındaki Şeyhmus Yaşar boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

'nın Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Şeyhmus Yaşar (27), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

Kanalda arama yapan ekipler, Yaşar'ın cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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