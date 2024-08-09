Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı

Kırsal Ünlü Mahallesi civarında dün sulama kanalına girdikten bir süre sonra akıntıya kapılan ve ekiplerce bulunamayan Yahya Akmeşe (16) için bugün yeniden arama çalışması başlatıldı.

AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibinin çalışmaları sonucunda Akmeşe'nin cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Harran ilçesinde dün sulama kanalında akıntıya kapılan Yahya Akmeşe'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı. 

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