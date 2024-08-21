Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.



Yapılan aramalarda, dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından elbiselerin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede İsa Hamadi’nin cesedi bulundu.



İsa Hamadi'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kardeşi Yusuf Hamadi’yi arama çalışmaları sürüyor.