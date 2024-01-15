Şanlıurfa'da sünger deposunda yangın

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir sünger deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da sünger deposunda yangın

'nın Viranşehir ilçesinde öğle saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir sünger deposunda yangın çıktı.

Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112'ye bildirdi.
Çevrede paniğe yol açan yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

1 MİLYON LİRALIK ZARAR

1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangının 1 milyon liralık maddi zarara yol açtığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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