Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan tank yüklü yaklaşık 15 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesine doğru gitti.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
Anadolu AjansıTürkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan tank yüklü yaklaşık 15 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesine doğru gitti.