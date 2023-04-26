Şanlıurfa'da taciz şüphelisine linç girişimi

Şanlıurfa'da Ergün E.'nin (19), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E., parktakiler tarafından dövüldü.



Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ali Şelli Parkı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, parkta dolaşan Ergün E., daha önceden kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E. ile karşılaştı.