Şanlıurfa'da taciz şüphelisine linç girişimi

Şanlıurfa'da bir kişiyi taciz ettiği iddia edilen şüpheli, parktakiler tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin linçten kurtardığı zanlı iftiraya uğradığını söyledi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da taciz şüphelisine linç girişimi

'da Ergün E.'nin (19), kendisini ettiğini öne sürdüğü Sait E., parktakiler tarafından dövüldü.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ali Şelli Parkı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, parkta dolaşan Ergün E., daha önceden kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E. ile karşılaştı.

Şanlıurfa'da taciz şüphelisine linç girişimi - 1

Ergün E., bir anda tacize maruz kaldığını öne sürerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunanlar da taciz iddiası üzerine Sait E.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

İhbarla gelen polis ekipleri Ergün E. ile Sait E.'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da taciz şüphelisine linç girişimi - 2

Emniyete götürülen Sait E., iftiraya uğradığını belirterek Ergün E. ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen linç girişimiyle ilgili incelemesi sürüyor.

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