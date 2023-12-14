Şanlıurfa’da tantuniciye silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı

Şanlıurfa’da tantuni satışı yapan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında müşterilerin de bulunduğu 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da tantuniciye silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı

Olay, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine tabancayla rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırıda ocakta bulunan iş yeri çalışanlarıyla birlikte yemek yemeye gelen müşterilere kurşun isabet etti. Korku dolu anların yaşandığı iş yerindeki silahlı saldırıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa’da tantuniciye silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı - 1

İhbarla olay yerine gelen ekipler şüpheli 6 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan Hamza Çiftçi, İbrahim Çiftçi, Mehmet Emin Çiftçi, Erol Arca ile Fırat Yıldız, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde 28 boş kovan bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.

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