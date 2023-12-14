Şanlıurfa’da tantuniciye silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı

Olay, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine tabancayla rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırıda ocakta bulunan iş yeri çalışanlarıyla birlikte yemek yemeye gelen müşterilere kurşun isabet etti. Korku dolu anların yaşandığı iş yerindeki silahlı saldırıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.