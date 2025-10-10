Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 11 kitabe ve 4 heykel ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 kitabe, 4 heykel, tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 heykel, 11 kitabe, tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
