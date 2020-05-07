Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası: 7 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kısa sürede büyüyerek bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

POLİS, TARAFLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı.

7 KİŞİ YARALANDI, 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralanan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.