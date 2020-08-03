Şanlıurfa'da taziye yasağı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararla il genelinde taziye yapılmasını yasakladı.

İHA - Anadolu Ajansı 03.08.2020 - 22:36

Şanlıurfa'da taziye yasağı

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Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan corona virüs vakaları nedeniyle taziyelerin yasakladığını duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde son zamanlarda vaka artışlarına neden olduğu tespit edilen taziyeler ile ilgili olarak, ilimizde son dönemlerde arttan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziye evleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına, cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konu ile ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına” karar verildiği duyuruldu.

Karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi.

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