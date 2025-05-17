Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tefecilik yaptığı belirlenen 8 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 8 tutuklama

Birecik'te vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdikleri, bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ve senet imzalatan şebekeyi takibe aldı.

Ekipler, yapılan takibini ardından belirlenen 8 şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatız tabanca ve bir  tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...