Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 8 tutuklama
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tefecilik yaptığı belirlenen 8 şüpheli tutuklandı.
Birecik'te vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdikleri, bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ve senet imzalatan şebekeyi takibe aldı.
Ekipler, yapılan takibini ardından belirlenen 8 şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatız tabanca ve bir tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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