Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlarla ilgili çalışma başlattı.



Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.