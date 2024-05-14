Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

'da ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasta yakınından hemşireye saldırı

Hasta yakınından hemşireye saldırı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...