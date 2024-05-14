Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlarla ilgili çalışma başlattı.
Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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