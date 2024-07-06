Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda H.D. yakalandı. Adreste yapılan aramada 6 cep telefonu, 6 harici bellek, 5 kol saati, 9 SİM kart, 7 bin 400 lira, 99 uyuşturucu hap ile telefon aksesuarları ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.