Şanlıurfa'da tepki çeken olay: Çocuğa cinsel istismar suçundan bir şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede gerçekleşen olayın akışına yönelik kamuoyuna bilgi verildi.



Açıklamada, 14 Ağustos Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova İlçe Devlet Hastanesi'nden adli vaka ihbarı alındığı, ekiplerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.



Hastanede mağdur M.Y. adlı çocuğun, yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine ivedilikle tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı kaydedildi.



Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarca başlatılan destek ve takip hizmetlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.



Açıklamada yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin 15 Ağustos'ta sevk edildiği adli makamca tutuklandığı belirtildi.