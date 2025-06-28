Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar evinde, bazısı da yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı. Adeta Afrika sıcakları etkisinin yaşandığı kentte, uzmanlar güneş çarpmasına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



"TERİMİZİ SİLMEYE PEÇETE YETMİYOR"

Hava sıcaklığının aşırı yüksek olduğunu belirten Hüseyin Aslan isimli vatandaş, "Sanki cehennem ateşi Urfa'da yanıyor. Bu nasıl bir sıcak, biberi atsak yerde pişer. 50 derece sıcaklık var. Göstergeler bile gidip geliyor. Terimizi silmeye peçete yetmiyor" ifadelerini kullandı.