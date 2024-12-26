Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DAEŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddiasıyla 2, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu gerekçesiyle de 1 zanlı yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.
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