Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Suriye uyruklu Ali El Ganim idaresindeki plakasız motosiklet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, polis TIR sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.



Kaza bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.