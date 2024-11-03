Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da TIR ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'nın Siverek ilçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Suriye uyruklu Ali El Ganim idaresindeki plakasız motosiklet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, polis TIR sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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