Şanlıurfa'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolu 5'inci kilometresinde Ömer Faruk Vural idaresindeki hafif ticari araç, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçtaki bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Vural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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