Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak kaza yapan bir otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Siverek- karayolunun 10. kilometresinde bulunan Hastane Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin kapısı yerinden fırladı, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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