Şanlıurfa'da trafik kazası: Dört yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada ikisi bebek, dört kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, F.K. (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü F.K. ile birlikte araçta bulunan F.K (28), R.K. (1) ve yenidoğan bir bebek yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.