Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi: Halat tartışması gündem oldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında tartışma yaşandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi: Halat tartışması gündem oldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen hasarlı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Kameraya alınan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Tartışma sırasında tansiyon yükselirken, kazadan zarar gören sürücü, diğer aracın çekme halatını göstererek bu halatın hasara neden olduğunu öne sürdü.

Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi: Halat tartışması gündem oldu! - 1

Diğer taraf ise halatın hasarlı bölgeye yetişmediğini belirterek, çarpma iddiasını reddetti.

İki taraf arasındaki tartışma, çekme halatının aracın neresine temas ettiği konusunda hararetli bir şekilde devam etti.

Aracın geri geri gelip halatın nereye yetiştiği hakkında karar alınırken, yaşanan anlar ise kamera ile görüntülendi.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Tartışmanın sonucuna dair ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

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