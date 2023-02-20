Şanlıurfa'da tüp patlaması: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da bir binadaki iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Patlama olan binanın deprem riski nedeniyle daha önce boşaltıldığı ancak kurala uyulmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da tüp patlaması: 2 ölü, 8 yaralı

'da bir binada tüp patlaması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan pastanede meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu.

Şanlıurfa'da tüp patlaması: 2 ölü, 8 yaralı - 1

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 2 kişinin hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Deprem sırasında yan taraftaki binanın hasar gördüğü ve patlama yaşanan binanın da tedbir amaçlı boşaltığı belirtildi.

Ancak bazı vatandaşların tekrar eve yerleştiği ve iş yeri sahibinin de kurala uymayarak dükkanı açtığı öğrenildi.

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