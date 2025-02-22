Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir otomobilde arama yapıldı.
Aramalarda 28 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'inin tutuklandığı, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, otomobilin bagajında bulunan valizin ve yedek tekerin içine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesi görünüyor.
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