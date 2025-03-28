Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ünün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Operasyonda, 43 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldı.