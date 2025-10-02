Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Şanlıurfa Suruç
- Gözaltı
- Operasyon
- Uyuşturucu