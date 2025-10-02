Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da operasyonu düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...